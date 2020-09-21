مكة المكرمة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستنظم أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية يوم غد الثلاثاء لقاءً افتراضياً بعنوان "دور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية في خدمة الوطن".وأوضح المدير العام للخدمات الاجتماعية المهندس رائد بن عبد الله سمرقندي أن اللقاء يُعد من المبادرات التي تسهم في رفع الأداء الفني للجمعيات والمؤسسات غير الربحية من خلال تسليط الضوء على التجارب العملية الناجحة للجمعيات والمؤسسات، ومشاركتها في نشر ثقافة العمل غير الربحي، وتشجيع أفراد المجتمع للانخراط في المجالات التنموية للتطوير الإستراتيجي، وإبراز دور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية في خدمة الوطن.// انتهى //07:33ت م0012