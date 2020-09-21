الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيسي أرمينيا ومالطا بذكرى الاستقلال.فيصل بن سلمان يطلق حملة «الصلاة نور».أمير الشرقية يدشّن حملة «الصلاة نور»خالد الفيصل: التحول التقني ليس مستحيلاً.أمير الرياض يشارك في منصة «مدرستي».أمير نجران يطلع على مبادرة التدريب التقني "وطني" في المنطقة.أمير القصيم يلتقي رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.فهد بن سلطان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف.أمير جازان يؤكد على العمل الجاد لخدمة الأهالي.مؤشرات كورونا تتحسن.. والنشطة تنخفض لأكثر من 76 %«القـوات البحريـة» تتسـلم الزوارق الاعتراضية الفرنسية.«المجلس الصحي» يبحث إنشاء لجنة للأخلاقيات الحيوية.كورونا إلى أقل من 500 حالة.. الاحترازات تؤتي ثمارها.إدانات لاستهداف ميليشيا الحوثي المدنيين بجازان.تركيا تعود للحوار مع اليونان خوفاً من العقوبات الأوروبية.أميركا تعيد فرض العقوبات على إيران.اعتراض طرد سام موجه للبيت الأبيض.استنكار مصري لتصريحات الخارجية التركية.مستوطنون يقتحمون الأقصى.. وشرطة الاحتلال تدنس الجامع القبلي.العالم يكافح كورونا.. ويجابه العنصرية ضد أوائل المصابين.// يتبع //07:40ت م0013