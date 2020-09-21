عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1442/2/4 هـ الموافق 2020/09/21 م واس
المدينة المنورة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً لحالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع .
وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً و تستمر حتى السابعة مساءً .
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08:32ت م
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