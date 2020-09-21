المدينة المنورة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً لحالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع .وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً و تستمر حتى السابعة مساءً .// انتهى //08:32ت م0018