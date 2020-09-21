مكة المكرمة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسشارك معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس ، في أعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة, إضافة إلى تطييب الحجر الأسود والملتزم بأفخر أنواع الطيب, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري.وأوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذا العمل یعد من ضمن الأعمال الدوریة القائم علیھا مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث يقوم بإجراء عملیة صیانة وتنظیف ثوب الكعبة المشرفة على مدار العام، وذلك باستخدام أحدث التقنیات وأفضل المواد في تنفیذ أعمال صیانة الكعبة المشرفة.وأكد أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام، وذلك امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة وبالكعبة المشرفة خاصة.يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أنشأت وحدة خاصة بالتطييب والبخور، مهمتها تطييب الكعبة المشرفة والبيت العتيق بشكل دائم، يأتي ذلك انطلاقاً من الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالحرمين.// انتهى //09:16ت م0021