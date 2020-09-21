الخليل 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فلسطينيين اثنين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر محلية وأمنية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل أدهم زياد أبو عيشة، ومن بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل الشاب إسلام صبري مسالمة، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عدة على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول.// انتهى //09:16ت م0022