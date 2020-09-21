رام الله 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية: "إن شرط بقاء قضيتنا وعدم اندثارها وتعزيز برنامجنا السياسي يكمن بالانتخابات، وفي ظل المزاج الوطني الإيجابي نحن في الحكومة سنقوم بكل ما هو ممكن لتسهيل إجرائها".ونشرت صحف هذا اليوم إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الابراهيمي الشريف، ومنع إقامة الصلاة فيه، بحجة الأعياد اليهودية، على أن تعاود إغلاقه على فترات أخرى.وتحدثت صحف فِلَسطين عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي .وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 9 وَفَيَات، و683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و254 حالة تعافٍ .وتطرقت إلى تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء أمس ، أمام المقر الرسمي لإقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية في مدينة القدس، للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو ورحيل حكومته، رغم الإغلاق الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوردت قرار منظمة الصحة العالمية، بعمل بروتوكول ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية إفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى.// انتهى //10:57ت م0042