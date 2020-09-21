بغداد 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للعاصمة الفرنسية باريس, والمقرر أن تتم منتصف الشهر المقبل.وأشارت إلى أن من بين أهداف الزيارة تأكيد مساهمة فرنسا في بناء مشاريع البنى التحتية والخِدْمية فضلا عن الطاقة والنفط والتعاون الأمني والعسكري مع العراق.وأبرزت صحف بغداد تصريح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حول زيارته المرتقبة إلى الرياض، وتأكيده أهمية علاقات التعاون بين العراق والمملكة في مختلف المجالات، مبرزة قوله: "نحتاج لعلاقات جيدة مع الرياض، ونحن بصدد بنائها، ولدينا العزم لزيارة المملكة".وتناولت اليوم توجه الحكومة العراقية نحو توقيع عقد مع إحدى الشركات الأجنبية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير المطل على الخليج العربي.وعرجت صحف الاثنين على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب العراقي اليوم، ومن بين فقراته مواصلة مناقشة قانون الانتخابات المثير للجدل، منوهة بمواقف الكتل السياسية المتباينة بشأنه, خاصة ما يتعلق بملحق توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة.وتطرقت إلى الموقف الوبائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا في البلاد, مشيرة إلى تسجيل العراق خلال الأيام الأخيرة حالات تعافٍ من المرض, تفوق حالات الإصابة اليومية المؤكدة.// انتهى //11:01ت م0043