الرباط 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتخطي المغرب عتبة مئة ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد، إذ سجلت وزارة الصحة المغربية أمس 101.743 إصابة منذ بدء الوباء.وتطرقت إلى دعوة المغرب للأمم المتحدة لإنشاء صندوق خاص بدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بأفريقيا وتقوية قدراتها على مواجهة وباء كورونا.ونقلت الصحف عن الرئيس الجزائري قوله: إنه بعد الاستفتاء الذي سيجري على الدستور في الأول من شهر نوفمبر المقبل، ستتم مراجعة قانون الانتخابات للوصول إلى مؤسسات منتخبة قبل نهاية العام الجاري.وتحدثت عن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على أكثر من 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في تطوير البرامج النووية الإيرانية.وأخبرت صحف الرباط عن شروع دِوَلٍ في فرض قيود إضافية، وإجراءات احترازية أكثر صرامة في محاولة للسيطرة على المستويات القياسية التي بلغتها جائحة كورونا.ونوهت إلى استعداد 60 ألف شخص روسي للتطوع للمشاركة في اختبارات اللقاح الروسي ضد الفيروس، المنتظر الشروع في إنتاجه وتسويقه قريبا.// انتهى //11:21ت م0046