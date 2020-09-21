الأحساء 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأجرى مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء ولادة ناجحة في حالة نادرة عالمياً لسيدة وضعت مولودها الأول تعاني من مرض نادر جداً.وكانت السيدة منذ ولادتها تعاني من التدهور السريع والمفاجئ في حالتها الصحية، حيث تم تشخيصها من قبل استشاري الغدد الصماء والسكر أطفال بمرض نادر يسمى pseudohypoaldosteronism ، حيث يحتاج المريض في مثل هذه الحالة إلى علاجات بشكل يومي ومتابعة لصيقة ودقيقة للحالة الإكلينيكية، إضافة إلى متابعة دورية لمستوى الأملاح والغازات في الدم، مع استمرار متابعة الأطباء لحالتها الصحية وصولاً لمرحلة الزواج وإنجاب طفلها الأول في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء، وهما حالياً يتمتعان بصحة جيدة، حيث تعـد هذه الحالة من الحالات النادرة عالمياً التي تتمكن من الحمل والإنجاب في وجود هذا المرض النادر.يذكر أن الأطباء الذين تابعوا حالتها طوال هذه الأعوام الماضية والمكوّن بشكل كامل من فريق طبي سعودي، الذين تواجدوا أثناء الولادة لمتابعة حالتها الصحية.// انتهى //11:26ت م0047