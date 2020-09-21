نجران 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة بلجنة التدريب الميداني في كلية التربية أمس، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "الروضة الافتراضية"، وذلك عبر الفصول الافتراضية.وهدفت الدورة إلى توعية المتدربات بالأساليب المهنية الصحيحة لتدريس وتأسيس أطفال مرحلة رياض الأطفال وتعليمهم "عن بُعد" .وتناولت الدورة عدة محاور منها ماهية التعليم "عن بُعد" في رياض الأطفال، وطريقة الاشتراك، وكيفية إنشاء غرفة افتراضية في تطبيق "Zoom"، كما جرى عرض دروس تفاعلية من خلال التطبيق، وتقديم نماذج من دروس معلمات رياض الأطفال "عن بُعد" .// انتهى //11:27ت م0048