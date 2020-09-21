مكة المكرمة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساعتمدت أمانة العاصمة المقدسة 7 مكاتب هندسية جديدة وإيقاف 55 مكتباً هندسياً، كما تم تنفيذ 35 جولة رقابية أسفرت عن ضبط 14 مخالفة بالمكاتب الهندسية بمكة المكرمة وذلك خلال الفترة من تاريخ 21-7-1441هـ حتى 1-2-1442هـ.وأوضحت مديرة وحدة المكاتب الهندسية المهندسة هناء باقديم، أنَّ أمانة العاصمة المقدسة تعمل على تطوير الخدمات الهندسية وتأهيل المكاتب وفقاً لآلية التصنيف والضوابط المعتمدة؛ للوصول إلى أعلى معايير الجودة والخروج بأداء يرتقي بالعاصمة المقدسة .// انتهى //11:34ت م0052