تبوك 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن " في تبوك خِدْماتها لـ 13649 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .وتقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 10 عيادات ، موزعة على عدة مرافق صحية .يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //11:34ت م0053