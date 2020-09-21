عام / أكثر من 13600 مستفيد من خِدْمات عيادات "تطمن" في تبوك
الاثنين 1442/2/4 هـ الموافق 2020/09/21 م واس
تبوك 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس
قدمت عيادات "تطمن " في تبوك خِدْماتها لـ 13649 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .
وتقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 10 عيادات ، موزعة على عدة مرافق صحية .
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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11:34ت م
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