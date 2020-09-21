الدمام 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسنظم تعليم المنطقة الشرقية عبر المنصات الإلكترونية لقاءً تربوياً، بعنوان "ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها".وتناول اللقاء التعريف بظاهرة المخدرات، وسبل الوقاية الأسرية منها، وخطوات الإرشاد والعلاج، والدليل العلاجي، إضافة إلى أهمية الحوار بين الآباء والأبناء، والاكتشاف المبكر لأي تغيرات سلوكية تطرأ على شخصية الأبناء؛ واستشارة أهل الاختصاص، والتحذير من ممارسة ظاهرة التدخين باعتبارها تمثل الخطوة الأولى للوقوع في براثن المخدرات.كما تناول اللقاء العوامل المؤدية إلى الإدمان منها ضعف الوازع الديني والمشاكل العائلية والاضطراب الأسري، ومصاحبة أصدقاء التعاطي، والمشاكل الشخصية، والفشل الدراسي أو العملي، إضافة إلى أبرز العلامات الدالة على الإدمان.// انتهى //11:37ت م0055