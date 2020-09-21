بروكسل 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعًا في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث سبل تعزيز سياسة الجوار الأوروبية في شرق وجنوب القارة وتنسيق مواقف دولهم بشأن التعامل مع عدد من القضايا.وناقش الوزراء الموقف السياسي في بيلاروسيا، والأزمة الليبية، إضافة إلى بحث قضية شرق المتوسط بين اليونان وقبرص وتركيا، ورفع العقوبات عن السودان والعلاقات مع الاتحاد الأفريقي.// انتهى //11:37ت م0056