الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، طلابها للمرحلتين المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، للتسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2021".وأكدت إدارة تعليم المنطقة على أهمية المشاركة في المنافسة الأولمبية الوطنية للإبداع العلمي, التي توفر بيئة علمية إبداعية محفزة لعقول الطلاب والطالبات، وتنمي روح الإبداع لديهم وتشجعيهم على إثراء المشاركات المحلية والدولية التي تمثل الوطن، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح لجميع الطلاب والطالبات حتى تاريخ 10 / 2 / 1441 هـ، من خلال الموقع الإلكتروني للأولمبياد http://mawhiba.sa/ibdaa.// انتهى //12:16ت م0062