الدمام 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسفعّلت أمانة المنطقة الشرقية مشاركتها في اليوم العالمي للنظافة، عبر برنامج " إماطة " التوعوي، بإطلاق عدد من المبادرات في المجمعات التجارية، وذلك بنشر الشعارات التوعوية البيئية في الشاشات الإلكترونية في الطرق الرئيسية بحاضرة الدمام، إضافة إلى المحتويات الرقمية.وتم نشر محتوى رقمي بطريقة " فيديو انفوجرافيك " يُعنى بما يساهم به رجُل النظافة وإبراز جُهوده على مدار الساعة وفي جميع الظروف، لكسب معيشته في الأجواء الحارّة، وفي الشتاء القارِص؛ لتنظيف الطُرُقات ونحوها.وأشار الفيديو إلى أن رمي النفايات في أماكنها المخصصة واستشعار جُهد رجل النظافة واجب إنساني؛ لما في ذلك امتناناً له لنظافة البيئة من أجل بيئة آمنة.من جانبه، أوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن برنامج " إماطة " التوعوي يهدف إلى تشجيع وتعزيز قيمة وأهمية المحافظة على المرافق العامة والمنتزهات، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ومفاهيم الحفاظ على البيئة وغرس القيم لدى الفرد والمجتمع.وأكد المهندس مغربل، أن مفهوم النظافة هو ثقافة وسلوك، يجب على الجميع تطبيقه في الحياة اليومية، وأهمية حشد الجهود والطاقات لنشر هذه الثقافة للمحافظة على جمال ونظافة المنطقة لدى جميع شرائح المجتمع، خاصة الناشئة من المجتمع، سواءً من خلال الأسر أو عبر المؤسسات التعليمية.// انتهى//12:18ت م0063