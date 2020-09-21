الخبر 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، في يوم الاثنين الأول والرابع من كل شهر ابتداء من اليوم، درساً علمياً نسائياً بعنوان: "شرح رياض الصالحين"، وذلك في الساعة السابعة مساء عبر تطبيق "زووم".ويأتي هذا الدرس ضمن البرامج والأنشطة الدعوية النسائية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية المرأة المسلمة وتبصيرها بأمور دينها ودنياها.// انتهى //12:28ت م0066