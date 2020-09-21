الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسيُنظّم فرع وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقيّة، بالتعاون مع مكتب منارات العطاء التعاوني للدعوة والإرشاد، درسًا بعنوان "شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي"، من السبت إلى الخميس طوال العام 1442هـ، وذلك في جامع التركي بحي الضباب بالدمام.و تأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعويّة التي يُنفّذها فرع وزارة الشؤون الإسلاميّة في محافظات و مراكز المنطقة الشرقيّة لتوعية الناس بأمور دينهم و دنياهم.// انتهى //12:40ت م0067