الجزائر 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم ، بقرارات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس ومنها الموافقة على إنجاز مدن طبية في كل من العاصمة الجزائرية ومحافظة الجلفة، جنوبي البلاد، من أجل الحد من بعثات العلاج في الخارج.وأبرزت تأكيد الرئيس عبدالمجيد تبون خلال لقائه مع مسؤولي الصحف المحلية الليلة الماضية بأن الجزائر ستكون لها كلمة في مسار التسوية السلمية في ليبيا.وأشارت إلى زيارة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم إلى مالي أمس ودعوته إلى الإسراع بالعودة إلى العمل بالدستور .وتطرقت صحف الجزائر إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس عن دخول حزمة العقوبات التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ، محذرًا الدول الأعضاء في المنظمة من عدم الالتزام بتنفيذها.// انتهى //12:42ت م0068