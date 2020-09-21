الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسافتتح أمين عام مكتبة الملك ‏فهد الوطنية محمد الراشد اليوم، معرض السعودية في 90 عامًا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.ويشمل المعرض الذي يقام داخل أروقة مكتبة الملك فهد الوطنية في مدينة الرياض، ويستقبل الزوار اعتبارًا من غدٍ، مجموعة من الصور التاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه -، ومجموعة أخرى من الصور التاريخية لملوك المملكة - رحمهم الله -، كما يضم المعرض مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وعددًا من الوثائق التاريخية النادرة التي تروي ملامح تأسيس هذا الكيان العظيم.وتضم المساحة الأوسع في المعرض أكثر من 200 كتاب مختارة، تحكي تاريخ المملكة وحاضرها، وتبرز مجموعات من الكتب الإعلامية مراحل التطور والتنمية في المملكة، إضافة إلى مجموعات أخرى عن سيرة ملوك المملكة ونماذج من المؤلفات عنهم، كما تتناول عشرات من الكتب المختارة جغرافية وتاريخ وآثار الأرض السعودية والجوانب الاجتماعية والثقافية السعودية.وتعرض مجموعات أخرى من الكتب أوائل المقررات الدراسية السعودية، وكتب الأنظمة والتشريعات التي صدرت في بدايات التأسيس لوزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى الكتب المتعلقة بمناسك الحج التي كانت من أوائل المطبوعات في المملكة.ومن المنتظر أن يستقبل المعرض الزوار من الساعة الرابعة وحتى الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فيما يستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع المقبل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.// انتهى //13:04ت م0071