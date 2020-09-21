الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، عددًا من المحاضرات النسائية خلال شهر صفر الجاري، تلقيها شفاء بنت حمدان الحمدان "عن بعد"، وتبث عبر قناة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية على التلجرام الساعة العاشرة مساء.وتلقي الحمدان يوم غدٍ محاضرة بعنوان (علاقة الدين بالدنيا)، وفي اليوم الثاني عشر منه محاضرة بعنوان: (الإسلام دين المحبة والسلام)، على أن تختتم هذه المحاضرات في اليوم السادس والعشرين من الشهر الجاري بمحاضرة بعنوان: (موقف المسلم من تيارات التغريب).وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج والأنشطة النسائية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض، لتوعية المرأة المسلمة بما يهمها من أمور دينها ودنياها، والحث على التفقه في الدين.// انتهى //13:07ت م0072