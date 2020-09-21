الدمام 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 758 جولة رقابية و 5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت الصحية والتجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من التزامها وتطبيقها للاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 18 مخالفة للمنشآت التي خالفت التدابير الصحية، و 11 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و مخالفتين تكدس في مساكن العمالة .كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 918 موقعاً، باستخدام 151255 لتراً من المعقمات والمطهرات، ورفع 6443 طناً من النفايات، وإزالة 4173 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 481 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، و 9407 أفراد للنظافة .وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).// انتهى //13:16ت م0076