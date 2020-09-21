بريدة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم, فريق "دراجو القصيم" للدراجات الهوائية.واطلع سموه خلال اللقاء على الأهداف والجهود التي ينفذها أعضاء الفريق ضمن عدد من المبادرات والفعاليات الوطنية والمجتمعية، ومقترح مشاركة الفريق في الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 من خلال مبادرة السير بطول 90 كيلو مترا.كما استمع سموه لشرحٍ موجز عن رؤية الفريق من قبل قائد الفريق الكابتن خالد الحواس المتمثلة في نشر ثقافة رياضة ركوب الدراجات الهوائية ومدى فوائدها الصحية المتنوعة، مستعرضاً مشاركة الفريق في عدد من المارثونات والطوافات المحلية.وبارك سمو أمير منطقة القصيم لأعضاء فريق "دراجو القصيم" تنفيذ هذه المبادرة الوطنية, مؤكداً أهمية الرياضة وما لها من فوائد صحية ونفسية، والمساهمة في مثل هذه المناسبات الوطنية الهامة والغالية على قلوبنا جميعاً.عقب ذلك دشن سموه هوية الفريق إلكترونياً، وتسلّم من أعضاء الفريق درعاً تذكارياً ، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .حضر اللقاء مدير فرع مكتب وزارة الرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني ، وعضو اتحاد الدراجات الهوائية مزيد المزيد.// انتهى //14:54ت م0093