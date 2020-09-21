بريدة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستسلم معالي رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ، تقريرًا عن الجهود المبذولة في الإسكان الطلابي خلال جائحة كورونا، بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب.وكشف التقرير عن سرعة تطبيق الجامعة لكافة الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة انتشار الوباء العالمي كوفيد 19، واستشعارها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها بضرورة حماية طلابها مـن خطر الإصابة بهـذا الوباء فألزمـت طلبة الإسكان بوجوب التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مع توفير التعليم عـن بعـد وتذليل كل الصعوبات، حيث تحتضن الجامعة ما يزيد عـن 1800 طالب مـن أكثر من 90 جنسية مـن مختلف دول العالم في الإسكان الطلابي.وتضمن التقرير الإحصائيات والأرقام للإسكان الجامعي , وتفاصيل الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الجامعة لطلبة السكن الطلابي، من خلال إنشاء مركز للقيادة والتحكم، والذي قام بعدد من الإجراءات الرئيسية، وهي إنشـاء عيادة خاصة بفيروس كورونا بالتعاون مع التجمع الصحي في مبنى 15 تعمل علـى مدار 24 ساعة، إضافة إلى تحويل وتقسيم جميــع الإدارات والجهات العاملة ذات العلاقة إلى لجان وربطها مباشرة بالمركز، والاستعانة بنادي الجوالة وتسكينهم داخل الإسكان الطلابي، وعـدم السماح لهم بالخروج، وإحضار النادي التطوعي وتسكينهم داخل الإسكان الطلابي، وعدم السماح لهم بالخروج، وتشكيل فريق أمني خاص بالإسكان الطلابي , كما احتوى التقرير أيضا على الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة والمراحل التي قام بها السكن الطلابي لطلبة المنح مع آلية التنسيق لترحيلهم إلى بلدانهم.// انتهى //14:55ت م0094