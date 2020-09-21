بريدة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بعد غدٍ الأربعاء بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، احتفالات أهالي المنطقة باليوم الوطني الـ90 ، بحضور عدد من المسؤولين والأهالي بالمنطقة.وأوضح أمين المنطقة المهندس محمد المجلي أن أمانة المنطقة أكملت استعداداتها لإقامة الاحتفال والفعاليات المصاحبة له بالتعاون مع عدة جهات، مفيدا أن الحفل سيتضمن برنامجاً خطابياً وقصائد شعرية، ثم عرض كرنفال وطني يشارك فيه عدد من أبناء المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة فرقة شعبية لتقديم العرضة السعودية.// انتهى //14:59ت م0095