الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأطلقت مكتبة الملك عبد العزيز العامة معرضاً افتراضياً بعنوان "ملامح وأماكن سعودية" وذلك بمناسبة اليوم الوطني الــ 90 للمملكة ، حيث يرصد المعرض ما تزخر به المملكة من تاريخ وجغرافيا وتنوع ثقافي، ويبرز المعرض صورا متنوعة باللغتين العربية والانجليزية بهدف التعريف بها .وتعد مكتبة الملك عبد العزيز العامة أنموذجا في عرض أوعية الإنتاج الفكري وتنظيمها بشكل يتناغم مع مقتنيات العصر وذلك من الكتب و الدوريات والمواد السمعية والبصرية، ومخطوطات في مجالات المعرفة المختلفة، والاهتمام بتجميع الإنتاج الفكري والعربي والأجنبي وتوثيقه بجميع أشكاله من الدوريات والبحوث المتعلقة بتاريخ الملك عبد العزيز -رحمه الله - وتاريخ المملكة العربية السعودية بوجه عام .ويمكن الدخول للمعرض من خلال البرابط التالي .. https://ideaswindow.com/exhibtion/index.html .// انتهى //15:01ت م0096