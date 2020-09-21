ثقافي / مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق معرضاً افتراضيًا يُعرّف بالملامح والأماكن السعودية
الاثنين 1442/2/4 هـ الموافق 2020/09/21 م واس
الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس
أطلقت مكتبة الملك عبد العزيز العامة معرضاً افتراضياً بعنوان "ملامح وأماكن سعودية" وذلك بمناسبة اليوم الوطني الــ 90 للمملكة ، حيث يرصد المعرض ما تزخر به المملكة من تاريخ وجغرافيا وتنوع ثقافي، ويبرز المعرض صورا متنوعة باللغتين العربية والانجليزية بهدف التعريف بها .
وتعد مكتبة الملك عبد العزيز العامة أنموذجا في عرض أوعية الإنتاج الفكري وتنظيمها بشكل يتناغم مع مقتنيات العصر وذلك من الكتب و الدوريات والمواد السمعية والبصرية، ومخطوطات في مجالات المعرفة المختلفة، والاهتمام بتجميع الإنتاج الفكري والعربي والأجنبي وتوثيقه بجميع أشكاله من الدوريات والبحوث المتعلقة بتاريخ الملك عبد العزيز -رحمه الله - وتاريخ المملكة العربية السعودية بوجه عام .
ويمكن الدخول للمعرض من خلال البرابط التالي .. https://ideaswindow.com/exhibtion/index.html .
// انتهى //
15:01ت م
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