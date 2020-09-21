عرعر 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم, أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري.واطلع سموه خلال الاستقبال على خطط ومشروعات ودراسات ومبادرات الأمانة والبلديات، لتطوير وتنمية العمل البلدي والخدمي وتقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالمنطقة.كما ناقش سموه استعدادات الأمانة للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 التي شملت تجميل الطرق والميادين وإضاءة المباني الحكومية وتفعيل الدور التطوعي وحزمة من البرامج والتجهيزات.ولفت سمو أمير منطقة الحدود الشمالية النظر إلى أهمية إبراز احتفالات المنطقة بهذه المناسبة وإدخال الفرح والسرور على نفوس المواطنين والمواطنات من خلال التنوع في الأنشطة والفعاليات وإضفاء مظاهر الزينة والأعلام والعبارات الوطنية وتهيئة المتنزهات والحدائق العامة وغيرها من المشروعات البلدية بما يليق بحجم المناسبة .ووجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الأمانة لاستثمار هذه المناسبة الغالية من خلال إبراز الإنجازات والنجاحات التي تحققت في العقود والسنوات الماضية وربطها بطموحات المستقبل وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ .كما نوه سموه بما شهده القطاع البلدي والخدمي من قفزات كبيرة في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه من قِبل القيادة الحكيمة أيدها الله .// انتهى //15:03ت م0097