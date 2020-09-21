الدمام 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم -عبر الاتصال المرئي- الحديقة المائية " لوباجوون" في منتجع خليج الدانة، بشاطئ نصف القمر في الظهران.ونوه سموه بما تضمنته رؤية المملكة 2030، من تفعيل لدور القطاع الخاص في استثمار الوجهات السياحية في المملكة، وتعزيزٍ لمشروعات جودة الحياة، وزيادة عدد الوجهات الترفيهية، عاداً إسهامات القطاع الخاص عنصر محوري في التنمية السياحية، والمحرك الأساس لعجلة الاستثمار النوعي في مختلف القطاعات , مشيراً إلى أهمية المشروعات القائمة على تحويل مزايا المنطقة الشرقية إلى نقاط جاذبة، وتنافس على استقطاب السياح والزائرين من مختلف الوجهات.ولفت سموه إلى أن تخصيص المشروع للنساء، سيسهم في زيادة الخيارات المخصصة لهن، ويعزز التنافسية في تقديم الخيارات الترفيهية المتنوعة، ويعطي بعداً جديداً في بناء المشروعات السياحية، وينقلها إلى التخصص، ويسهم في استدامتها، إضافةً إلى أنها توفر خيارات متكاملة للعائلة للاستمتاع بأجواء وشواطئ المنطقة الشرقية.واطلع سمو أمير المنطقة الشرقية على عرضٍ مرئي عن القرية الجديدة، التي تقع على مساحة 15 ألف متر مربع، وتتسع لقرابة 2000 زائرة يومياً، وبقيمة استثمار بلغت أكثر من 100 مليون ريال سعودي، وتضم مشروعات سياحية متنوعة.من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة خليج الدانة "مالكة الحديقة" عبدالمحسن الراشد، أن الحديقةستسهم في التنمية السياحية ورفع جودة الحياة، مفيدا أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في المشروع تبلغ أربعة مليارات ريال.// انتهى //15:07ت م0098