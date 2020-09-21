بريدة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، التقرير الختامي لمهرجان الكليجا الثاني عشر، من قبل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم عبدالله النومسي ، وأمين عام الغرفة محمد الحنايا.ودشن سموه خلال اللقاء مشروع أكاديمية الكليجا التدريبي بالتعاون مع مصنع بنتي، كما كرم الفائزات بجائزة مهرجان الكليجا 12 التي هي بدعم من شركة العباقرة للتجارة.وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما قدم من جهود في مهرجان الكليجا الثاني عشر، مباركاً تدشين مثل هذه الأكاديمية التدريبية التي تدعم الأسر المنتجة من أهالي المنطقة، موجهاً ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وتقديم المساعدة لكل مايدعم منتجات الأسر المنتجة ويطور الفعاليات المقدمة بالمهرجانات المتنوعة بالمنطقة .// انتهى //15:09ت م0099