الرباط 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم، مع سفير فنلاندا المعتمد بالمغرب بيكا هيفونين، تطوير التعاون بين الجانبين في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وكذا القطاعات والبرامج التي يمكن للجانبين التعاون فيها.وأكد الدكتور المالك خلال اللقاء، حرص المنظمة، في إطار الرؤية واستراتيجية العمل الجديدة للمنظمة، الانفتاح على الجميع، وخدمة مواطني الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم، داعيا فنلندا إلى الانضمام للإيسيسكو كعضو مراقب.وقال المالك إن المؤتمرات والملتقيات الدولية، التي عقدتها الإيسيسكو خلال الفترة الأخيرة عبر تقنية الاتصال المرئي، شهدت مشاركة رفيعة المستوى من رؤساء دول ووزراء وشخصيات دولية مرموقة، مشيرا إلى كيفية استفادة الدول الأعضاء بالمنظمة من نجاح فنلندا وخبراتها المتميزة في مجال التعليم، واشراك المسؤولون الفنلنديون في المؤتمرات والندوات التي تعقدها المنظمة.من جانبه أكد السفير الفينلاندي حرص بلاده الشديد على المزيد من التعاون مع الإيسيسكو، وخاصة على مستوى تعليم اللغة العربية، والحوار الحضاري، وتسجيل المواقع التاريخية على قائمة التراث في العالم الإسلامي.// انتهى //15:13ت م0100