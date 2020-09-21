جيزان 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسافتتح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم ، ورشة عمل "دعم مشاريع الوحدات البحثية بالكليات" التي نظمتها عمادة البحث العلمي ، على مسرح كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.وأبرز معاليه ، أهمية تطوير الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ودعم النشر العلمي في مختلف المجالات والتخصصات الأكاديمية، وتواجدها في مختلف المنصات العالمية الموثقة والمعتمدة ، مشيرًا إلى الاهتمام العالمي المتزايد بالبحث العلمي الذي يحتم على الجامعات ممثلة في كلياتها ومراكزها البحثية أن تولي مسألة البحث العلمي عناية كبيرة بمختلف الأقسام والتخصصات، داعياً لأهمية إيجاد مؤشر لقياس حجم النشر العلمي بين أعضاء هيئة التدريس السعوديين والمتعاقدين كما نوه بضرورة الاهتمام بحجم الإنتاج البحثي في الكليات والمراكز البحثية على حد سواء لمواكبة التطور البحثي المحلي والدولي.من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، أن الجامعة نجحت في النشر العلمي البحثي حيث تزايدت أعداد البحوث المنشورة في المجلات العالمية المعتمدة منذ العام 2012 إلى 2020 في تطور لافت حققت بفضله الجامعة تقدماً في مجال النشر البحثي ، مضيفًا أن البرنامج الذي تطلقه عمادة البحث العلمي اليوم لدعم مشاريع الوحدات البحثية بالكليات سيسهم في دعم وزيادة الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس وسينعكس على المخرجات البحثية التي ستنافس على النشر العلمي مستقبلاً.فيما أشاد عميد البحث العلمي الدكتور أحمد عبدالحق بأهداف البرنامج في تشجيع الكليات على الاستفادة من تجهيزاتها وتعزيز جودة المخرجات البحثية بالجامعة وزيادة معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس.// انتهى //15:19ت م0102