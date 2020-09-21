الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى اجتماعًا -عن بعد- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله البلوي، واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440 / 1441هـ.وناقش الاجتماع وجهة نظر اللجنة بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، تمهيدًا لرفع توصياتها النهائية لتضمينها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت عليها خلال الفترة القادمة.كما استعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة تمهيدًا لإعداد تقاريرها حيالها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.مما يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس ضمن اللجان المتخصصة التي تعمل على مناقشة التقارير السنوية للجهات الحكومية والموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها، وذلك ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس.// انتهى //15:20ت م0104