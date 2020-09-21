عرعر 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية - هاتفيًا - تعازيه ومواساته لأمير الفوج الثاني عشر للحرس الوطني برفحاء محمد بن عبدالله الفغم في وفاة والدته -رحمها الله- .ودعا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.// انتهى //16:22ت م0131