اجتماعي / سمو أمير الحدود الشمالية يعزي أمير الفوج الثاني عشر للحرس الوطني برفحاء في وفاة والدته
الاثنين 1442/2/4 هـ الموافق 2020/09/21 م واس
عرعر 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية - هاتفيًا - تعازيه ومواساته لأمير الفوج الثاني عشر للحرس الوطني برفحاء محمد بن عبدالله الفغم في وفاة والدته -رحمها الله- .
ودعا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
// انتهى //
16:22ت م
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