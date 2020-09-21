الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستُختتم غداً منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين بإقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من الدور النهائي للبطولة لحساب مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس.وستنطلق جميع المباريات الثلاث عند تمام الساعة الرابعة مساءً, حيث سيلعب المحيط مع النور على صالة نادي الاتفاق بالدمام، وسيلتقي القارة مع الصفا على صالة نادي هجر بالأحساء، وستواجه الترجي مع الخليج على صالة نادي الصفا بصفوى.يذكر بأن نادي النور حسم لقب البطولة لصالحه بعدما استطاع جمع 18 نقطة في رصيده في صدارة الفرق, وسيتم تتويجه باللقب مباشرةً بعد نهاية مباراته غداً مع المحيط.// انتهى //16:23ت م0133