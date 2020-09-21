الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستنوعت إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حول الملك المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود " طيب الله ثراه " لتشمل مختلف الجوانب التي تتعلق بشخصيته من جهة، وتتعلق بأعماله التأسيسية للمملكة من حيث وضع اللبنات الأولى للدولة والاهتمام بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.وتستعرض المكتبة بهذه التقرير أبرز مطبوعاتها عن الملك عبدالعزيز ومرحلة التأسيس، والكتب التي ألفت بمنهجية تاريخية لقراءة عهد الملك المؤسس، من جوانب مختلفة حيث اهتمت المكتبة بترجمة عدد من الكتب الأجنبية من مختلف اللغات، التي ناقشت سيرة الملك المؤسس وأعماله ومواقفه السياسية من عدد من القضايا العربية والإسلامية والدولية.ومن أبرز الكتب التي أصدرتها المكتبة عن الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الملك عبدالعزيز في الشعر العربي الحديث، الملك عبدالعزيز قائمة ببليوجرافية انتقائية، فهرس المخطوطات، الشعر في حاضرة اليمامة حتى نهاية العصر الأموي، الدور التربوي لمدرسة تحضير البعثات في مكة المكرمة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود ، الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبدالعزيز، المؤلفات النادرة عن المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية، موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي للدكتور فهد بن عبدالله السماري وآخرين، الملك عبدالعزيز وإستراتيجية التعامل مع الأحداث، للدكتورة دلال بنت مخلد الحربي، ديوان المئوية.ذكرى التوحيد والتأسيس، لإسماعيل أبو زعنونة، واقع الضبط الببليوجرافي للإنتاج الفكري عن الملك عبدالعزيز آل سعود للدكتور سالم بن محمد السالم، وإنسان الجزيرة لإبراهيم عبده، الملك القائد : القيادة العسكرية للقائد الملك عبدالعزيز آل سعود للدكتور يوسف بن إبراهيم السلوم، المواصلات في المملكة وتطورها في عهد الملك عبدالعزيز للدكتور محمد بن عبدالله السلمان، ابن سعود ملك الصحراء من تأليف Yves Besson وكتاب: في شبه الجزيرة العربية المجهولة ل R.E.Cheesman ، التطور العمراني لمدن الحج والمشاعر المقدسة في عهد الملك عبدالعزيز للدكتور ناصر بن علي الحارثي، الأمن في عهد الملك عبدالعزيز : تطوره وآثاره، للدكتور إبراهيم بن عويض الثعلي العتيبي ، وكتاب: "أسد الجزيرة قال لي" لمحمد رفعت المحامي .// يتبع //16:24ت م0134

وتعددت الدراسات التي تناولت سيرة الملك المؤسس وأدواره في مختلف المجالات السياسية والحربية والاقتصادية والعلاقات الدولية، والتعليمية، والدينية، والثقافية، وهي دراسات من الشمولية بمكان بحيث تغطي مختلف الجوانب في شخصية الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – وتعنى الدراسات بتحديد التطورات والتحولات في شخصية الملك المؤسس بدءاً من فتح الرياض في العام 1902م حتى تأسيس المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من العام 1932م . ثم رصد مرحلة البناء والتطور حتى رحيله – رحمه الله - في العام 1953م .ويبرز الكتاب الببليوجرافي :" الملك عبدالعزيز : قائمة ببليوجرافية انتقائية " الذي أصدرته المكتبة جوانب كثيرة من الدراسات والبحوث والمقالات التي تناولت حياة الملك المؤسس ، وقد تنوعت هذه الدراسات فشملت: مجالات تناولت: الأحوال الثقافية، والإدارة، والأدب، والاقتصاد، وتأسيس المملكة، والتعليم، والدعوة والشريعة الإسلامية، والرحلات والجغرافيا، والرعاية الصحية والزراعة، وشخصية الملك عبدالعزيز ، والشؤون العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمجتمع والمؤتمرات والمعاهدات والاتفاقيات، والنقل والمواصلات .فالكتاب يمثل رصدًا لجميع ما تقتنيه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض من أوعية معلومات لها علاقة بتاريخ الملك عبدالعزيز أو بتاريخ المملكة العربية السعودية، وما اكتنفها من تطورات في عهده – طيب الله ثراه- حيث تم إبراز تاريخ هذا القائد الفذ وتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها الوطني ، في (2381) تسجيلة ما بين كتب ودراسات ووثائق ودراسات جامعية، ويعد هذا الكتاب من أوسع الكتب الببليوجرافية إصدارا عن شخصية الملك عبدالعزيز ، حيث يرصد بتوثيق شامل هذا الكم الهائل من الوثائق التاريخية، مما يعزز الدراسات المعنية بتاريخ المملكة وتراثها الوطني .// انتهى //16:24ت م0135