بريدة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم مبادرة جمعية الزاد الخيري ببريدة "التعليم من بيتي" لتأمين أكثر من 190 جهاز حاسب آلي لطلاب وطالبات مستفيدي الجمعية في جميع مراحل التعليم العام لاستخدامها في عملية التعلم عن بُعد عبر المنصات التي اعتمدتها وزارة التعليم بمبلغ إجمالي وصل إلى 358 ألف ريال.ووجه سمو الأمير فيصل بن مشعل بإيصال مختلف الأجهزة واللوازم التقنية لجميع المحتاجين خلال مدة وجيزة ، وسرعة توزيعها عبر الجمعية للأسر المستفيدة والأشد حاجة وفق الآليات النظامية التي تضمن الاستفادة المثلى منها ، داعياً محبي الخير ورجال الأعمال في المنطقة إلى الإسهام في دعم التعليم عن بُعد الذي تقوم به وزارة التعليم لتضمن استمرارية تلقي المواد التعليمية للطلاب من خلال هذه المشروعات الخيرية التي تدعم طلاب وطالبات الأسر المحتاجة ، معبراً عن شكره وتقديره للقائمين على هذه المبادرة التي جاءت لتلمّس حاجة الأسر المحتاجة وحرصهم على توفير وسائل التعلم عن بُعد للجميع.حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة جمعية الزاد الخيري ببريدة المهندس عثمان بن محمد البشر، وعدد من منسوبي الجمعية ، وبعض الطلاب من مستفيدي الجمعية.// انتهى//16:35ت م0136