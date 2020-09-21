القاهرة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من جانب المستثمرين لجني الأرباح وترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم الخميس القادم.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 613.1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.9 مليار جنيه.وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تراجعًا نسبته 0.54% ليصل إلى 10910.37 نقاط، كما انخفض مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ليسجل 1958.79 نقطة عند الإغلاق، وانخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.82% مسجلًا 2841.19 نقطة.// انتهى //16:46ت م0139