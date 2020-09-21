بغداد 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3821 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 322856 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 70 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفات إلى 8625, فيما سجلت 4484 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 258075 حالة , أما عدد المصابين في المستشفيات فقد بلغ 56156 مصابا, منهم 616 في العناية المركزة.// انتهى //16:47ت م0140