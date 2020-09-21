الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية غداً ندوة بعنوان " دور المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية داخلياً وخارجياً" في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا عبر منصة زووم .وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور محمود بن إسماعيل صالح أن الندوة تأتي إسهاما من المركز لتسليط الضوء على الجهود اللغوية السعودية، وتبحث الآفاق الطموحة تجاه السياسة اللغوية السعودية، كما تركّز على إبراز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية محليا ودوليا في مجال نشر العربية وتعليمها .وأشار الأمين العام إلى أن الندوة تتضمن عدة جلسات تأتي على المحاور التالية: السياسة اللغوية السعودية: الواقع والآفاق، والجهود السعودية الحكومية وغيرها في خدمة اللغة العربية داخل المملكة، وجهود المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية في الخارج، والدور السعودي في تطوير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .// انتهى //16:49ت م0142