الدمام 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، المكلف بتسيير أعمال أمانة الأحساء المهندس فؤاد الملحم بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق .واطلع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء على المشروعات التطويرية التي تنفذها أمانة الأحساء بالإضافة لايجاز عن سير العمل في مشروعات أمانة الأحساء ، والمشروعات المشتركة بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وأمانة الأحساء.ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لتطوير مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري، وانجاز المشروعات التطويرية التي تراعي معايير الاستدامة البيئية وكفاءة الاستخدام، مشيراً لأهمية التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في المنطقة، لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للمنطقة، وأن تشمل المشروعات التنموية والتطويرية نطاق أمانة الأحساء.// انتهى //16:50ت م0143