الجزائر 04 صفر 1442 هجري الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس النيجر محمدو إيسوفو اليوم بوزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم الذي يزور العاصمة نيامي حالياً .وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: إن الجزائر عازمة على تعزيز علاقات التعاون الثنائي والتشاور السياسي بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في مالي و ليبيا، والتحديات التي تشهدها المنطقة.وأضاف أن الرئيس إيسوفو جدد تمسك بلاده بعلاقات التعاون مع الجزائر، منوها بالتعاون الثنائي المثمر في المجالات الاقتصادية لاسيما عبر الاستفادة من المشاريع التنموية في المنطقة، وكذا في المجال الأمني.وأشار البيان إلى أن الوزير الجزائري أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء النيجري بريجي رافيني ورئيس المجلس الشعبي الوطني حسيني تيني، وتم التطرق معهما إلى سبل تعزيز التعاون بمناسبة قادم الاستحقاقات الثنائية قبل لقائه رئيس النيجر محمدو إيسوفو .// انتهى //16:54ت م0144