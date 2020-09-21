الكويت 40 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستلقى وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع من وزيرة خارجية كوسوفو ميلزا هاراديناي.وبحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك .// انتهى //17:04ت م0148