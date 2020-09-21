الكويت 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستلقى وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي.وأعرب الوزير اليمني خلال الاتصال عن الامتنان والثناء لمخرجات أعمال الاجتماع الوزاري حول اليمن الذي عُقد بتاريخ 17 سبتمبر 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع برئاسة مشتركة بين دولة الكويت والسويد وبريطانيا وألمانيا، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجلس الأمن على هامش أعمال الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبدور دولة الكويت في إنجاح المؤتمر ومساندتها ووقوفها المبدئي والدائم مع الشعب اليمني ودعمها لأمن ووحدة أراضيه.من ناحيته جدد الشيخ أحمد الصباح التزام دولة الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لجميع الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن، مؤكداً دعم دولة الكويت للإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف للوصول إلى حلول سلمية دائمة لإنهاء الخلاف الدائر في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار رقم 2216 ، وذلك لتجاوز الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق الذي شهد ظروفا عصيبة في الآونة الأخيرة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاته.وقدم الوزير اليمني خلال الاتصال شرحا عن آخر المستجدات في اليمن والتطورات المتعلقة بخطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.// انتهى //17:35ت م0149