بيروت 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.31%، أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 614.45 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 31 ألفاً و214 سهماً، بقيمة 441 ألفاً و519 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 33 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و379 ألف دولار، مقارنة بجلسة التداول السابقة التي بلغت 6 ملايين و399 ألف دولار .// انتهى //17:36ت م0150