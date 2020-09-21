القاهرة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بمقر الجامعة في القاهرة مع رئيس حركة تحرير السودان مني مناوي سبل دعم السلام والاستقرار في السودان وتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة الذي تم التوصل إليه في جوبا يوم 31 أغسطس الماضي.وأفاد بيان للجامعة أن مناوي عبّر لأبو الغيط عن خالص تقديره للدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في الوقوف مع السودان خلال هذه المرحلة الانتقالية المهمة التي يمر بها وما تقوم به من جهد في سبيل تثبيت دعائم السلام والاستقرار والتنمية في ربوع السودان.وأشار إلى أن أبو الغيط جدد خلال اللقاء التزام الجامعة الكامل بمواصلة دعمها للسودان ومؤسساته وأهله في كل ما يصب في تحقيق أهدافه وأولوياته الوطنية وتمكينه من عبور تحديات المرحلة الراهنة، كما أثنى أبو الغيط على روح الشراكة التي تحلت بها الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الوصول إلى اتفاق جوبا للسلام، وأبدى استعداد الجامعة للاستمرار في مساندة كل جهد يصب في تدعيم الأمن والاستقرار في البلاد وحشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ استحقاقات السلام بين الأشقاء في السودان.// انتهى //18:21ت م0155