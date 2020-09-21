القاهرة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات.وأوضح المُتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في تصريح اليوم أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال - على الطابع الإستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وضرورة العمل نحو تعظيم الاستفادة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بما يعزز التعاون التنموي والاقتصادي بين الجانبين.وأشار إلى أن الوزير شكري أعرب عن استعداد مصر لإطلاق تعاون ثلاثي مع الاتحاد الأوروبي في دول القارة الأفريقية، وذلك لدعم جهود التنمية بتلك الدول بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة ويحافظ على مصالح الجانبين، موضحا أن الاتصال تناول أيضا الأوضاع الإقليمية والتحديات المُشتركة التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي.// انتهى //18:25ت م0157