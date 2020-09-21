مكة المكرمة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسعقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري اليوم, الاجتماع التحضيري الأول لأعضاء اللجنة المشاركة في ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة بعنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" لعام 1442هـ.وجرى خلال الاجتماع مناقشة المبادرات المقدمة من الفرع وما يصاحبها من فعاليات أثناء إقامتها, إذ يهدف الملتقى إلى صناعة مبادرات لتعزيز مفهوم القدوة في العالم الرقمي ورفع مستوى استخدام الأنظمة الرقمية في المنطقة.// انتهى //18:28ت م0160