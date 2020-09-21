محايل 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسنظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلا في مكتب محايل عسير اليوم الورشة التحضيرية لرصد الواقع البيئي والتنوع الأحيائي "الواقع والمأمول", بحضور محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي, وذلك بمركز الأمير نايف الحضاري.وتركزت محاور الورشة على الغابات والحياة الفطرية, والتنمية الريفية, والتنمية العمرانية, والمياه ومصادرها, والسياحة البيئية, حيث تأتي ضمن توجيه سمو أمير منطقة عسير بترجمة توصيات المؤتمر الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة (البيئة والتنمية المستدامة في عسير) الذي عُقد بمدينة أبها سبتمبر 2019 التي نصّت على إقامة عدد من الورش التحضيرية في مختلف محافظات المنطقة لتحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجهها البيئة قبل انعقاد الورشة الرئيسية التي ستُقام خلال شهر نوفمبر القادم.// انتهى //18:29ت م0161