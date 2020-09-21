الخرطوم 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسعقد والي الخرطوم أيمن خالد نمر اجتماعا موسعا اليوم مع المنظمات الدولية والوطنية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) .وبحث الاجتماع التنسيق بين الولاية والمنظمات في توزيع الإعانات والدعم للمتضررين من السيول والفيضانات.وأكد الوالي أن سياسة الولاية واضحة تجاه الإعانات وهي التوزيع المباشر والعادل للمحتاجين بمشاركة الداعمين، وتعمل أجهزة الولاية على توفير المعلومات التي تحدد المناطق المتأثرة وعدد الأسر وحجم الضرر والاحتياجات المطلوبة من إيواء وغذاء وصحة ودورات مياه ومرافق تعليمية وصحية.وحث الاجتماع على أن يتم التوزيع بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم وتكوين لجنة تنسيقية مشتركة لهذا الغرض تضم المنظمات الدولية والوطنية وولاية الخرطوم ممثلة في مفوضية العون الإنساني والوزارات المختصة.// انتهى //18:58ت م0164