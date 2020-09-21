الخرطوم 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري أن الدراسات أثبتت أن الاستثمار في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء له انعكاسات مباشرة على جهود التنمية المستدامة وخاصة القضاء على الجوع ومحاربة الفقر.وأوضح في تصريح صحفي اليوم -في فعاليات الاجتماع الدوري الرابع للشبكة العربية للمرأة الريفية والساحلية بمقر المنظمة بالخرطوم عبر تقنية الفيديو، بحضور عدد من خبراء المنظمة وبمشاركة 14 منسقاً ومنسقة من 12 دولة عربية بينهم المملكة- أن تمكين النساء في المناطق الريفية من شأنه تحسين مستويات الإنتاج الزراعي والغذائي بنسب تتراوح بين 20 و30 %، مشيراً إلى أنّ رفع دخول النساء وتحكّمهن المتنامي في النفقات الأسرية له أثر إيجابي ومباشر على تغذية الأطفال وصحتهم وتعليمهم، مما سيسهم في كسر دورة الفقر المتوارث عبر الأجيال.كما ناقش الاجتماع عدداً من المحاور شملت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق الذي عُقد بمملكة البحرين يوم 24 فبراير 2019م ، منها عمل خارطة طريق كاملة لعمل المرأة الريفية من حيث الجهات التي لها علاقة بتنظيم عمل المرأة، والجهات الداعمة والمانحة، والبرامج الممولة من الدولة، ونشاطات ومنتجات المرأة الريفية بكل دولة، والتحديات التي تواجه المرأة الريفية والفرص المتاحة .// انتهى //19:01ت م0166